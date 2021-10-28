В Новосибирской области с 8 ноября начнут действовать ограничения для туристов

Ограничения коснутся всю Новосибирскую область.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Ограничения будут действовать не только в Новосибирске, но и по области. Об это сообщили в Ассоциации туроператоров.
— С 8 ноября в музеи, театры, фитнесс клубы и другие общественные места можно будет пройти только по QR-коду, ПЦР-тесту или справке о перенесенном заболевании, — пояснили в ассоциации.
Также ограничения коснуться зон фуд-кортов, ресторанов и кафе — не более 50 человек в помещении. На массовые мероприятия смогут пройти не более 100 по QR-коду, ПЦР-тесту, справке о вакцинации или перенесенном заболевании. Для детей младше 18 лет справки не понадобятся.
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