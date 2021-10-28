В Новосибирской области с 8 ноября начнут действовать ограничения для туристов

Ограничения коснутся всю Новосибирскую область. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ограничения будут действовать не только в Новосибирске, но и по области. Об это сообщили в Ассоциации туроператоров.

— С 8 ноября в музеи, театры, фитнесс клубы и другие общественные места можно будет пройти только по QR-коду, ПЦР-тесту или справке о перенесенном заболевании, — пояснили в ассоциации.

Также ограничения коснуться зон фуд-кортов, ресторанов и кафе — не более 50 человек в помещении. На массовые мероприятия смогут пройти не более 100 по QR-коду, ПЦР-тесту, справке о вакцинации или перенесенном заболевании. Для детей младше 18 лет справки не понадобятся.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.