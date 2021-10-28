В Новосибирске пенсионерка распыляет газ в дверные замки соседей

Жители дома написали на пенсионерку заявление в полицию. Фото: Влад КОМЯКОВ

Жители дома на улице Ударной,31 в Новосибирске жалуются в полицию на буйную соседку, которая мешает им жить. По словам людей, женщина ведет себя агрессивно, пишет матом на стенах подъезда, стучит по батареям и даже брызгает перцовым баллончиком дверные замки некоторых квартир. Сибиряки заявили на нее в полицию.

— В понедельник, 25 октября, в полицию действительно поступило заявление от жителей дома по данному адресу по факту поведения соседки, — пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

Сейчас по данному факту участковым проводится проверка. Все подробности произошедшего устанавливаются.

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