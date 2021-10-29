Погода в Новосибирске на 29 октября 2021 года: что обещают синоптики

Погода будет прохладной и пасмурной. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Погода в Новосибирске на 29 октября 2021 года: выходные будут дождливыми и прохладными. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— Днем в Новосибирске температура составит +6…+8 градусов, ночью — 0…-2. Переменная облачность, без осадков. Подует юго-западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

В Новосибирской области температура будет до +9, ночью понизится до -7 градусов. В северо-западных районах региона пройдет мокрый снег, днем — с дождем.

«Яндекс.Погода» обещает пасмурный день с температурой +3…+5 градусов.

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