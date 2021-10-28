Новосибирская косплеерша взбудоражила соцсети пикантным костюмом охранницы из «Игры в кальмара»

Девушка рекомендует отмечать Хэллоуин дома из-за коронавируса. Фото: предоставлено Алисой Арефьевой.

Жительница Новосибирска Алиса Арефьева устроила откровенную фотосессию в костюме охранницы из популярного сериала «Игра в кальмара».

— Костюм шила сама в течение двух вечеров, маску мне напечатали на 3D-принтере, а потом я ее покрасила. Сделала ту самую печеньку — «дальгон» из серии про испытание «Сладкие соты». На фотосете в кадре был муляж, но я потом испекла такие дома — вкусные леденцы получились, — рассказала КП-Новосибирск Алиса Арефьева.

Девушка-косплеер отметила, что будет отмечать Хэллоуин дома, в небольшой компании.

Пользователи соцсетей костюм оценили:

— Если хочешь поймать меня — я не против, — написал иностранный фанат.

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