Юрист рассказал, что грозит новосибирцу, которому по ошибке прислали чужой QR-код на Госуслугах

За его использование могут посадить.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Новосибирский юрист объяснил. что грозит пенсионеру, случайно получившему QR-код о вакцинации случайно. По его словам его лучше не использовать.
— Может наступить уголовная ответственность по статье 327 часть 3УК РФ — «Использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей». Мужчину могут посадить на один год, — рассказал КП-Новосибирск Михаил Спиридонов, юрист.
Напомним, что пенсионер получил QR-код абсолютно случайно. Мужчина зашел на сайт «Госуслуг» и обнаружил там сертификат о вакцинации. Сам же новосибирец еще не прививался.
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