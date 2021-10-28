Юрист рассказал, что грозит новосибирцу, которому по ошибке прислали чужой QR-код на Госуслугах

За его использование могут посадить. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирский юрист объяснил. что грозит пенсионеру, случайно получившему QR-код о вакцинации случайно. По его словам его лучше не использовать.

— Может наступить уголовная ответственность по статье 327 часть 3УК РФ — «Использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей». Мужчину могут посадить на один год, — рассказал КП-Новосибирск Михаил Спиридонов, юрист.

Напомним, что пенсионер получил QR-код абсолютно случайно. Мужчина зашел на сайт «Госуслуг» и обнаружил там сертификат о вакцинации. Сам же новосибирец еще не прививался.

ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ

«Виртуальная» прививка: сибиряку по ошибке выдали QR-код о вакцинации, которую он не проходил

Мужчина обнаружил его случайно на сайте Госуслуги (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber