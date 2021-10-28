В Новосибирской области ввели новый газовый терминал за 1,5 миллиарда рублей

В первый этап проинвестировали более миллиарда рублей.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Куйбышевском районе ввели в эксплуатацию первый этап терминала по приему, хранению и отгрузке смеси пропана-бутана. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.
— Построенный терминал — это огромный комплекс, площадь которого более 31 гектара. В его составе 7 зданий и 61 сооружение — административный корпус, насосные станции, системы канализации и пожаротушения, резервуары и заправочные колонки, более 4 километра подъездных дорог, — рассказывает министра строительства Новосибирской области Иван Шмидт.
Первый этап терминала обошелся бюджету области в сумму 1,556 миллиард рублей. На данный момент, ежегодный объем отгрузки газа составит более 120 тысяч кубов. Второй этап должен расширить объем отгрузки в три раза, а также подвести к объекту железнодорожные пути.
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