В Новосибирской области ввели новый газовый терминал за 1,5 миллиарда рублей

В первый этап проинвестировали более миллиарда рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Куйбышевском районе ввели в эксплуатацию первый этап терминала по приему, хранению и отгрузке смеси пропана-бутана. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

— Построенный терминал — это огромный комплекс, площадь которого более 31 гектара. В его составе 7 зданий и 61 сооружение — административный корпус, насосные станции, системы канализации и пожаротушения, резервуары и заправочные колонки, более 4 километра подъездных дорог, — рассказывает министра строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

Первый этап терминала обошелся бюджету области в сумму 1,556 миллиард рублей. На данный момент, ежегодный объем отгрузки газа составит более 120 тысяч кубов. Второй этап должен расширить объем отгрузки в три раза, а также подвести к объекту железнодорожные пути.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.