Как будут работать больницы и поликлиники в Новосибирске в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года: прокомментировал министр здравоохранения

В минздраве рассказали, как будут работать поликлиники в выходную неделю. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Многих сибиряков интересует вопрос, как будут больницы и поликлиники в Новосибирске в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года. В областном минздраве разъяснили, как будет оказываться людям медпомощь во время выходной недели.

— С 30 октября по 3 ноября все поликлиники будут работать в стандартном режиме по своему обычному графику, — пояснили министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. — А с 4 по 7 ноября они будут работать в режиме праздничных и выходных дней.

Напомним, в Новосибирской области в связи с ростом заболеваемости ковидом были введены новые коронавирусные ограничения. Так, в регионе с 30 октября вводится система QR-кодов, приостанавливает свою работу аквапарк и закрытые помещения зоопарка, а также перестают работать ночью заведения общепита.

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