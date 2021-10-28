Мэрия Новосибирска ищет инвесторов для 67 объектов

Власти Новосибирске составили список муниципальных объектов, которые планируется передать инвесторам. Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ

Власти Новосибирске составили список муниципальных объектов, которые планируется передать инвесторам. Мэрия планирует вовлечь в инвестиционную деятельность 67 объектов.

Так, в этот перечень попали несколько десятков земельных участков. В частности — почти 65 квадратов земли рядом с жилым комплексом «Радуга Сибири», где планируется создать частный парк и площадь в 60 тысяч квадратов на улице Выборной, где планируется построить центр технических видов спорта. А на месте футбольного поля на улице Спортивной,1 власти планируют создать гостиницу-интернат, где смогут проживать одаренные дети, занимающихся футболом.

Кроме земельных участков, в этот список попали также и отдельно взятые здания. К примеру, отдать инвесторам планируют кинотеатр имени Маяковского, который необходимо реконструировать и здание ДК имени Клары Цеткин, где задумывается создать драмтеатр, а также дом молодежи «Маяк» в Академгородке, где также планируется провести ремонт. Реконструировать власти хотят также здание бывшего детского лагеря имени Тюленина на Бердском шоссе.

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