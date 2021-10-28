Решение по восстановлению кинотеатра «Металлист» будет принято до 2024 года

Проект реставрации отложили до 2024 года. Фото: Правительство Новосибирской области

Власти Новосибирска приняли решения о судьбе кинотеатра «Металлист», который ранее планировалось снести. Об этом сообщили на пресс-конференции о результатах работы по сохранению и улучшению состояния объектов культурного наследия, в четверг, 28 октября.

— По плану в 2022 году завершаются консервационные работы и до 2024 года необходимо уже окончательно принять решение по проектированию и проведению ремонтно-реставрационных работ на оставшейся части здания, — заключила начальник госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Елена Медведева.

Напомним, что ранее кинотеатр хотели снести и построить на его месте многоквартирные дома. Здание начали сносить, но работы приостановили из-за того, что кинотеатр причислили к памятникам культуры.

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