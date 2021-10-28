«Где листья салата и томат?»: жительница Новосибирска пожаловалась на еду из бургерной

Ожидание - реальность. Фото: "instagram.com/revizor.nsk/"
Жительница Новосибирска пожаловалась на еду из бургерной. Женщина решила заказать себе сэндвич и выбирала по картинке из приложения. Когда доставщик принес еду, то она была неприятно удивлена.
— Где в сэндвиче лист салата, где томат обещанный? У вас в названии даже есть слово «мясо», а что с ростбифом случилось? Передержали? Просто мясо вареное, — возмущается покупательница на сайте «Revizor.nsk».
На фото, приложенных к посту, видно, что сэндвич собран неаккуратно. Мясо вываливается, а вместо овощей один лук.
В комментариях женщину поддержали другие подписчики:
— Курьер съел по дороге.
— Все зависит от смены и поваров. Видимо, вам неудачная попалась.
— Похожа на бутерброд с гуляшом.
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