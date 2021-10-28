В Новосибирской области беременные женщины стали чаще вакцинироваться от ковида

В Новосибирской области беременные женщины стали все чаще вакцинироваться от коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области беременные женщины стали все чаще вакцинироваться от коронавируса. Напомним, прививки будущим мамам разрешили ставить еще в июле этого года.

— Осложнений после вакцинации от коронавируса у беременных женщин зафиксировано не было, — рассказали КП-Новосибирск в областном минздраве. — При этом также, по данным на 8 октября, в регионе не было зафиксировано ни одного летального исхода от коронавируса среди беременных женщин.

Напомним, в настоящее время в Новосибирской области первым компонентом вакцины от коронавируса уже привились 890 558 человек. Такие данные озвучил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

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