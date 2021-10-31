Новосибирский рок-музыкант бросил сцену ради работы в МЧС и снял клип про борьбу с огнем

Алексей бросил играть каверы на эстраду, пошел в МЧС и выпустил клип. Фото: предоставлено героем публикации

Новосибирский пожарный Алексей Петров не только мастерски водит машину спасателей, но еще отлично играет на гитаре. Парень - участник рок-группы Men's Band, и снял клип про борьбу с огнем в стиле блокбастера «Рокки IV».

— Музыкой я занимаюсь уже 18 лет, всю жизнь играл эстраду в кавер-группах на Кузбассе, преподавал гитару и подрабатывал водителем. Во время пандемии переехахал в Новосибирск и я решил пойти в МЧС. Устроился работать водителем спецтехники, приходилось по пробкам «летать» на водовозе. Тут круто и я втянулся, — рассказал КП-Новосибирск Алексей Петров.

Музыканта из МЧС заметил Игорь Куренков — фронтмен рок-группы Men's Band: он позвал парня в команду. Вместе они сняли и смонтировали клип на тему борьбы с огнем, а рокер исполнил кавер на тему из фильма «Рокки IV».

Коллеги-пожарные тоже оценили талант музыканта, вот только сыграть он им не успел.

— Одни думают, что пожарные сидят в боксе и ждут тревоги, но это миф. Работы очень много, постоянные ремонты, не до посиделок с гитарой. В МЧС я шел не за геройством - просто сейчас одной музыкой не заработаешь. Я продолжаю играть в группе и преподавать гитару, — поделился Алексей Петров.

Музыкант рассказал,что работает в Специализированной пожарно-спасательной части ФПС по Новосибирской области всего год. В МЧС прокомментировали:

— Ролик прекрасный. Оказывается, у нас новый талант появился, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Смотреть видеосюжет Рок-музыкант пошел работать в МЧС и снял клип в Новосибирске

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