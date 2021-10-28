Депутаты Новосибирской области ограничили выплаты по концессиям

Ограничение фонда поможет контролировать областной бюджет. Фото: Правительство Новосибирской области
В четверг, 28 октября депутаты Законодательного собрания Новосибирской области определили лимит регионального инвестиционного фонда, ограничив его до 2%. Такое ограничение должно помочь не превышать расход областных средств на реализацию проектов ГЧП и концессионных соглашений.
— Нельзя переходить планку, нужно жить по доходам. Мы ограничим ресурс, который можно направить на ГЧП и концессии, — сказал председатель областного парламента Андрей Шимкив.
На случай, если объекты ГЧП подорожают, лимит позволит учесть разницу в стоимости, не превышая установленное ограничение. А если по окончании года в фонде останутся средства, они перейдут на следующий год.
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