В Новосибирской области создают механизм обеспечения финансовой стабильности при реализации инвестпроектов. Фото: правительство НСО.

В четверг, 28 октября, губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в работе сессии Законодательного Собрания Новосибирской области. На мероприятии депутаты утвердили в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об инвестиционном фонде Новосибирской области».

— Идея создать полноценный инвестфонд зародилась еще в 2016 году. Сегодня депутаты подошли к формированию этой идеи, Правительство активно в это включилось. Это продолжение той работы, которую мы с Андреем Ивановичем Шимкивом начинали еще в 2018 году с корректировки закона об управлении госимуществом. Сегодня активно используются инструменты государственно-частного партнерства — концессии, ГЧП — они активно продвигаются, в том числе и с федерального уровня. Срок действий подобных соглашений превышает все сроки исполнения полномочий должностными лицами или избранными депутатами. Поэтому очень важно сразу определить те условия гарантий для публичного, частного партнера, с одной стороны, выполнение этих обязательств, с другой стороны, без ущерба для будущего развития региона, для будущего исполнения текущих социальных обязательств. Поэтому, в целом, мое отношение к этой законодательной инициативе положительное. Понятно, что между первым и вторым чтением предстоит поработать, чтобы это был действительно полноценный инвестиционный фонд. Например, мое предложение — включить в лимиты те субсидии, которые мы сегодня предоставляем для поддержки инвестдеятельности через инвестсоветы, через комиссию по инвестиционной деятельности. В целом это укладывается в стратегию совершенствования нашего инвестиционного законодательства, — подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

Как отметил Председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив, этот механизм необходимо применять, однако депутатам следует контролировать, насколько эффективно используются средства из бюджета. Он выразил уверенность, что эту инициативу поддержат во многих регионах страны.

Проект закона Новосибирской области «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об инвестиционном фонде Новосибирской области» предусматривает ограничение средств областного бюджета Новосибирской области, которые направляют на финансирование проектов государственно-частного партнерства, а также концессионных соглашений, которые заключены от имени Новосибирской области.

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