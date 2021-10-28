Нацпроект помог новосибирскому производителю рыбной продукции увеличить выработку в 1,5 раза

Фото предоставлено Агентством инвестиционного развития Новосибирской области.

Предприятие стало первым в России, реализующим проект с расширенной поддержкой Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК). Длительность активной фазы реализации нацпроекта составит не 6 месяцев, как на других предприятиях, а один год.

За полугодие основной результат достигнут за счет планирования производства, в том числе, планирования смены и устранения перекладываний между фасовкой и упаковкой. Кроме того, был сокращен объем незавершенного производства на 33%.

- Наша цель вхождения в национальный проект - увеличить объем производства продукции без увеличения нагрузки на персонал. В качестве пилотного мы выбрали участок, на котором высока доля ручного труда, при этом продукция именно Кулинарного цеха очень востребована у потребителей. Специалисты ФЦК помогли иначе взглянуть на наши процессы, благодаря им выявлен ряд потерь, - рассказал замдиректора по производству компании «Рыбный хит» Евгений Старук.

Руководитель проекта ФЦК Александр Бычков добавил, что в настоящее время в компании реализуются еще два дополнительных проекта - в сфере корпоративной культуры и логистики.

Участниками нацпроекта «Производительность труда» уже стали 46 новосибирских компаний. К 2024 в проект должно войти более 190 предприятий региона.