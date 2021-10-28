В Новосибирске на реставрацию «Дома с часами» требуется 11 миллионов рублей

Планируется реставрировать здание в 2022 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске реставрацию «Дома с часами» перенесли с 2021 на 2022 год из-за финансовых трудностей. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил начальник госинспекции по охране объектов культурного наследия Елена Медведева.

— На разработку комплексного проекта реставрации с учетом инженерных сетей требуется 11 миллионов рублей на проектирование. Проект должен был получить финансирование еще в 2021 году, но из-за нехватки бюджетных средств не удалось выделить деньги на это, — заявила она.

Известно, что «Дом с часами» должны были подготовить к МЧМ-2023 года, но теперь осуществить задуманное не получится.

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