Врачи рассказали о состоянии 9-летней девочки и ее мамы, сбитых иномаркой на «зебре»

Мама с дочкой были доставлены в больницы с ушибами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 28 октября, стало известно о состоянии пострадавших в утреннем ДТП на «зебре»: 45-летней женщины и 9-летней девочки. Об этом КП-Новосибирск рассказала главный врач Станции скорой помощи Ирина Большакова.

— Девочка 9 лет была доставлена в Детскую клиническую больницу № 1 с ушибом плеча, мама ее с переломом обеих голеней — в больницу №34. Скорее всего, ребенок уже выписан из больницы, так как у нее были только ушибы, — рассказала КП-Новосибирск главврач Станции скорой помощи Ирина Большакова.

Напомним, утром, 28 октября в Новосибирске на улице Сибиряков-Гвардейцев 34-летний водитель седана Nissan Sunny сбил женщину с 9-летним ребенком. Обе были госпитализированы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.