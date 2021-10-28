Новый рекорд: в Новосибирске выявили 342 случая коронавируса за сутки

От коронавируса умерли еще 15 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

28 октября оперативный штаб Новосибирской области сообщил о ещё 342 заболевших коронавирусом.

— Зарегистрировано 69 941 случай коронавируса, в том числе у 6 659 детей. В инфекционные стационары с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 356 пациентов, в том числе 47 детей. В отделениях реанимации находятся 279 человек. На ИВЛ — 40 пациентов, — сообщили в оперштабе.

За сутки скончались еще 15 пациентов: мужчины в возрасте 81, 79 лет, двое мужчин в возрасте 80 лет и двое мужчин в возрасте 95 лет и женщины в возрасте 83, 64, 75, 82, 63, 69, 55 лет и две женщины в возрасте 84 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 339 человек.

Выписаны с выздоровлением 166 пациентов за сутки. Всего полностью выздоровели 53 478 человек.

Напомним, с 30 октября ввели новые ограничения: с этого числа начнут проверять QR-коды на входе в театры, кинотеатры и спортивные мероприятия, где будут больше 100 человек. Работников старше 60 лет отправят на удаленную работу, чтобы они за это время успели пройти вакцинацию

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