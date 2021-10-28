Мужчину ищет полиция. Фото: скриншот из видео.
Новосибирские полицейские ищут мужчину, пристававшего к маленькой девочке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. Напомним, что инцидент произошел 26 октября. В один из магазинов в Заельцовском районе зашли четверо детей, а следом за ними мужчина. Он начал приставать к маленькой девочке со словами: «Иди сюда, я тебя поцелую». За ребенка вступился продавец.
— Заявлений по данному факту, а также сообщений из медицинского учреждения в полицию не поступало. В настоящее время по факту выявленной публикации в СМИ сотрудниками полиции проводится проверка, — рассказали в региональной пресс-службе.
Сейчас правоохранители ищут мужчину, пристававшего к девочке, самих детей и выясняют все обстоятельства произошедщего.
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