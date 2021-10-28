На Вокзальной магистрали в Новосибирске на время ограничат стоянку

Стоянка будет запрещена с 11 ноября Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске на Вокзальной магистрали на время запретят парковать машины из-за ремонта проезжей части. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.

— Дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и таблички 8.24 «Работает эвакуатор» будут установлены на следующих участках: Вокзальная магистраль, № 16 до улицы Советской (четная сторона), от проспекта Димитрова до улицы Ленина (четная и нечетная стороны), — говорится в сообщении.

Подобные меры связаны с увеличением пропускной способности Вокзальной магистрали.

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