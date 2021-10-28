Жители Новосибирской области заметили в небе летающий объект

Космический объект пролетел в Новосибирской области в 7 утра Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 28 октября, примерно 7 утра, над деревней Евсино в Искитимском районе жители заметили неопознанный летающий объект. Как выяснилось, это был запущенный с Байконура космический корабль.

— Сегодня в 03:00 ночи по Московскому времени был произведен пуск с космодрома Байконур в Казахстане. Через 7 минут корабль оказался в зоне видимости для жителей Новосибирска и пригорода в Южном направлении. Время съемки объекта совпадает с расчетным. Изображение объекта так же соответствует виду космического корабля во время выхода на орбиту, — рассказал КП-Новосибирск сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин.

По мнению специалиста, все эти данные говорят о том, что в небе заметили космический корабль «Прогресс МС-18», во время его выхода на околоземную орбиту.

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