Полицейские поймали томичей, сбывавших в Новосибирске крупные партии наркотиков

2 кг нарктотиков было изъято при личном досмотре. Фото: ГУ МВД 54

Новосибирские полицейские изъяли около 3-х килограммов наркотиков, которые готовили к сбыту в Новосибирске. Распространять их планировали двое жителей Томска, 27 и 33 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

— Мужчины забирали из тайников оптовые закладки наркотиков, которые затем фасовали на более мелкие партии и сооружали новые тайники для наркопотребителей. При досмотре были найдены синтетические наркотики массой около 2 килограммов, Также синтетику массой около 1 килограмма нашли в лесу, — сообщает ведомство.

Возбуждено уголовное дело, злоумышленники заключены под стражу. Следователи устанавливают их причастность к другим преступлениям.

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