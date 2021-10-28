Новосибирец спас водителя «Тойоты», сгоревшей на Бердском шоссе. Фото: стоп-кадр.

Житель Новосибирска спас водителя «Тойоты», загоревшейся на Бердском шоссе. У пожилого автомобилиста заклинило ремень безопасности, поэтому выбраться из полыхающей машины не получалось. Еще минута, и он мог погибнуть…

— Новосибирец оказался рядом со вспыхнувшим автомобилем. Он помог освободиться пожилому водителю, который оказался прижат заклинившим ремнем безопасности. Спаситель только успел оттащить мужчину на безопасное расстояние, как огонь полностью охватил «Тойоту», — рассказал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

Напомним, ЧП произошло в четверг, 28 октября, на Бердском шоссе. Toyota Probox загорелась внезапно и полностью выгорела. Автомобиль тушили пожарные. Водителя иномарки увезла «скорая помощь». Его госпитализировали в ожоговый центр с ожогами верхних конечностей.

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