Депутаты заксобрания отложили отставку омбудсмена Новосибирской области

Она занимает эту должность с 2013 года. Фото: upch.nso.ru

Депутаты заксобрания не стали рассматривать вопрос об отставке регионального уполномоченного по правам человека Нины Шалабаевой. Такую информацию корреспонденту КП-Новосибирск рассказали в пресс-службе заксобрания.

Решение об этом было принято в ходе 13-ой сессии в четверг, 28 октября, на законодательном собрании в Новосибирской области.

Инициатором такого решения стал первый заместитель председателя Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов. Ранее депутат сама приняла решение о сложении полномочий.

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