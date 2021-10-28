Депутаты заксобрания отложили отставку омбудсмена Новосибирской области

Она занимает эту должность с 2013 года. Фото: upch.nso.ru
Депутаты заксобрания не стали рассматривать вопрос об отставке регионального уполномоченного по правам человека Нины Шалабаевой. Такую информацию корреспонденту КП-Новосибирск рассказали в пресс-службе заксобрания.
Решение об этом было принято в ходе 13-ой сессии в четверг, 28 октября, на законодательном собрании в Новосибирской области.
Инициатором такого решения стал первый заместитель председателя Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов. Ранее депутат сама приняла решение о сложении полномочий.
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