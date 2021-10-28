В Новосибирске на Бердском шоссе сгорела «Тойота». Фото: "АСТ-54".

В четверг, 28 октября, на Бердском шоссе в Новосибирске загорелся автомобиль Toyota Probox. Машина полностью выгорела, а водителя увезла «скорая помощь». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

— В 12:12 пожарно-спасательные подразделения реагировали по сообщению о возгорании автомобиля на Бердском шоссе. По прибытии пожарного расчета транспортное средство было полностью охвачено огнем. В течение десяти минут пожарные ликвидировали открытое горение на площади 5 квадратов, — уточнили в МЧС.

По данным ведомства, в результате ЧП пострадал водитель авто. Его госпитализировали в ожоговый центр, у него ожоги верхних конечностей.

Из-за возгорания на Бердском шоссе образовалась гигантская пробка.

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