В Новосибирске бомж-рецидивист зарезал мужчину на трамвайной остановке. Фото: СК РФ по НСО.

В Дзержинском районе Новосибирска на трамвайной остановке «Гусинобродское шоссе» прохожие нашли окровавленного мужчину. Они вызвали ему «скорую помощь», однако до больницы его не довезли — 48-летний сибиряк скончался в карете медиков. На месте ЧП, которое случилось 25 октября, работали полицейские и следователи.

— По факту случившегося в СК возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Следователи установили, 25 октября погибший поссорился с другим мужчиной. Незадолго до смерти они подрались. А после драки злоумышленник вернулся на остановку, где был потерпевший, и два раза пырнул его ножом в спину. В ходе оперативных действий подозреваемого задержали. Им оказался 71-летний сибиряк. Он неоднократно был судим, в том числе и за убийства, а также за тяжкий вред здоровью. В местах лишения свободы рецидивист провел в общей сложности более 40 лет. Последний раз освободился в 2018 году. Также известно, преступник был бродягой, — уточнили в СК РФ по Новосибирской области.

На допросах агрессор сознался в убийстве. Его направили в СИЗО.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства и причины случившегося. Продолжается расследование уголовного дела.

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