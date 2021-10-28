Александр Тепляков стал депутатом заксобрания Новосибирской области

Сегодня он стал официально депутатом. Фото: zsnso.ru
В Новосибирске 66-летний директор «Новосибирской продовольственной корпорации» Александр Тепляков стал депутатом заксобрания. Он занял место Александра Аксененко. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе законодательного собрания.
Ранее Тепляков уже пробовал баллотироваться в региональное заксобрание от партии «Справедливая Россия» в 2020 году, но тогда попытка не увенчалась успехом.
Александра Теплякова представили в качестве депутата в четверг, 28 октября, во время 13-ой сессии законодательного собрания Новосибирской области.
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