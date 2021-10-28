Народный «инспектор ГИБДД» берет взятки с новосибирских водителей печеньем

Народный инспектор принял "взятку" в виде печенья. Фото: стоп-кадр с видео

В Новосибирске н ародный «инспектор ГИБДД» берет взятки с новосибирских водителей печеньем. Он останавливает машины якобы за превышение скорости, а автомобилисты платят ему едой: печеньем или конфетами. Видео с моментом получения «взятки» попало в Сеть, в группу «АСТ-54».

— Очень большая скорость — 200 км/ч, — остановил он на перекрестке улиц Серафимовича и Степной одного якобы за превышение скорости такими словами, - написал автор сообщения в паблике.

Представляется народный инспектор как Алексей, а на вопрос берет ли он взятки, смело отвечает: «Да, бумажные беру!». Но судя по тому, как он принимает две пачки печенья от нарушителя, такая «взятка» ему нравится больше денег.

Местные СМИ пишут, что парень очень часто помогает пассажирам общественного транспорта, например, спуститься по ступенькам. Местные жители знают добряка. Они отзываются о парне в положительном ключе.

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