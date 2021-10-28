Владимир Кехман завершит дела в НОВАТе на общественных началах

Кехману нужно завершить все текущие вдела перед уходом Фото: Влад КОМЯКОВ

Экс-художественный руководитель новосибирского оперного театра Владимир Кехман закончит текущие проекты и ремонт в НОВАТе на общественных началах. Для этого он планирует прилететь в Новосибирск 29 октября. Об этом сообщает ТАСС.

— Планируется премьера «Собор Парижской Богоматери» Ролана Пети, сейчас идет выпуск. Дальше у меня было запланировано еще две премьеры «Тщетная предосторожность» и «Опричника». Все эти проекты я доведу до конца. Кроме того, сейчас идет стройка, которую я тоже должен проконтралировать. Но это уже будет на общественных началах. Формально в театре я уже буду никем, — цитирует Кехмана ТАСС.

Напомним, Владимир Кехман займет должность гендиректора МХАТ имени Максима Горького. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.

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