В АО «РЭС» к зиме отремонтировали около 1500 км ЛЭП и более 600 подстанций

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Это позволяет обеспечивать стабильное функционирование всего электросетевого комплекса Новосибирской области, особенно в период осенне-зимнего максимума нагрузок. Во второй половине октября специалисты компании подвели промежуточные итоги исполнения ремонтной программы за 9 месяцев 2021 года.

За отчетный период энергетики провели ремонт около 1500 км линий электропередачи и 629 электрических подстанций всех классов напряжения. На выполнение ремонтной программы АО «РЭС» за 9 месяцев 2021 года уже направило порядка 465 млн рублей.

Особое внимание в компании уделили ремонту высоковольтных электроустановок 110-35 кВ. По этим объектам удалось не только перевыполнить календарный план ремонтов, но и значительно увеличить объемы выполненных работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также в рамках капитального ремонта электросетей энергетики успешно выполнили ряд целевых программ, в т.ч. по замене опорно-стержневой изоляции на полимерную, вентильных разрядников на ограничители перенапряжений (ОПН) 10-35-110 кВ, полимерных изоляторов ВЛ на стеклянные.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Кроме того, в целях обеспечения безаварийной и безопасной эксплуатации ЛЭП и содержания в надлежащем виде охранных зон этих объектов бригадами АО «РЭС» ведется расчистка и расширение просек, а также вырубка отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода. Всего, за 9 месяцев текущего года расчищено 1783 га трасс воздушных линий.

Стоит отметить, что в последние годы предприятие стабильно наращивает объемы проводимых ремонтных программ, что положительно сказывается на надёжности электроснабжения потребителей региона. Но самое главное, что качественно и своевременно выполненные ремонтные работы позволили полноценно подготовить электросетевой комплекс АО «РЭС» к прохождению отопительного сезона.