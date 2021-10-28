Синоптики рассказали о погоде в Новосибирске в ноябре 2021 года

В ноябре уже начнутся морозы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики рассказали, какую погоду ожидать в Новосибирске в последний осенний месяц в 2021 году. По их словам, стабильный минус будет весь месяц, начнутся морозы.

— Первые три дня ноября будет плюсовая температура — +1...+2 градуса тепла. Но дальше она понизится в среднем до -6...-8 градусов, — пишут на сайте «Яндекс.Погода».

По данным сервиса, новосибирцев ожидают в ноябре 19 дней с длительными осадками, 11 дней с переменой облачностью, полностью ясных дней не предвидится.

Как сообщает сайт Gismeteo.ru, первая половина ноября будет снежной, периодически с дождем. Судя по прогнозу, уже с 4 ноября начнутся сибирские морозы. и столбик термометра покажет — 23 градусов ночью, днем будет -15 градусов. По данным сайта, про плюсовую температуру сибирякам стоит забыть.

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