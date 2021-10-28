В Новосибирске иномарка сбила мать с 9-летней дочерью на «зебре»

От удара лобовое стекло машины полностью треснуло. Фото: ГИБДД

В четверг, 28 октября, в 08:40 в Новосибирске на улице Сибиряков-Гвардейцев 34-летний водитель седан Nissan Sunny сбил женщину с 9-летним ребенком. ДТП произошло в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Подробности рассказали в ГИБДД по городу.

— Водитель совершил наезд на девочку 9 лет, которая с травмой руки и ушибами доставлена в больницу. У 45-летней женщины предварительно перелом ноги и сотрясение головного мозга, — сообщает пресс-служба госавтоинспекции.

Сейчас на месте работает экипаж ГИБДД, выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

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