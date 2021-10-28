Сосиска была упакована. Фото: "Flamp"

Сибирячка купила в магазине сосиску в тесте с «сюрпризом» . Женщина заскочила в супермаркет, чтобы взять небольшой перекус. Выбор пал на сосиску в тесте. Рассчитавшись на кассе, покупательница мечтала вкусное поесть.

Откусив сосиску в тесте, он была неприятно удивлена.

— Как, интересно ее есть? Сначала почистить, потом снова в булку положить? — возмущается сибирячка.

На фото, приложенному к пост видно, что сосиска упакована в пленку.

В комментариях женщине ответил администратор супермаркета.

— Уточните, пожалуйста, дату совершения покупки? — отреагировала компания.

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