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Общество28 октября 2021 11:28

Сибирячка купила в магазине сосиску в тесте с «сюрпризом»

Об этом она написала на сайте «Flamp»
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
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Сосиска была упакована. Фото: "Flamp"

Сосиска была упакована. Фото: "Flamp"

Сибирячка купила в магазине сосиску в тесте с «сюрпризом» . Женщина заскочила в супермаркет, чтобы взять небольшой перекус. Выбор пал на сосиску в тесте. Рассчитавшись на кассе, покупательница мечтала вкусное поесть.

Откусив сосиску в тесте, он была неприятно удивлена.

— Как, интересно ее есть? Сначала почистить, потом снова в булку положить? — возмущается сибирячка.

На фото, приложенному к пост видно, что сосиска упакована в пленку.

В комментариях женщине ответил администратор супермаркета.

— Уточните, пожалуйста, дату совершения покупки? — отреагировала компания.

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