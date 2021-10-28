В Новосибирске транспортные полицейские поймали парней с крупной партией наркотиков. Фото: УТ МВД СФО.

В Новосибирске транспортные полицейские недалеко от остановочной платформы Камышенская поймали двух парней — 19-ти и 20-лет. У новосибирцев нашли крупную партию наркотиков. Они планировали расфасовать ее на мелкие дозы и сбыть на территории города. Об этом рассказали в УТ МВД СФО.

— У задержанных нашли и изъяли несколько десятков свертков с запрещенным веществом. Исследование установило, что это — синтетический наркотик. Сбытом запрещенных веществ парни начали заниматься в сентябре 2021 года, — уточнили в ведомстве.

В отношении новосибирцев возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ. Согласно санкциям статьи, максимальное наказание, которое грозит наркодилерам, — 20 лет лишения свободы. На время следствия их поместили в СИЗО.

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