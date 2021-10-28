В Новосибирске таксист напал на пассажирку из-за стоимости поездки. Фото: стоп-кадр.

Жительница Новосибирска рассказала о конфликте с таксистом в Матрешкином дворе. По словам сибирячки, все произошло еще 21 октября. Таксист якобы напал на нее из-за того, что его не устроила стоимость поездки. Об этом женщина рассказала в соцсетях.

— Когда он узнал стоимость поездки, начал вести себя агрессивно, кричать и материться. Я попросила позвонить отменить заказ и назначить новую машину. Он принялся махать руками, а потом силой вышвырнул меня на улицу из машины, — написала женина в группе «Инцидент Новосибирск».

Она также сопроводила свой пост видео, на которое попал конфликт. На нем видно, что водитель такси силой вытащил пассажирку из авто. После этого между ними случилась потасовка.

Женщина объяснила, что не хотела покидать машину до приезда новой, потому что ей было страшно.

— На улице была уже ночь, страшновато, и у меня тяжелая сумка, я осталась в автомобиле. Да и со сломанными ногами тяжело стоять. До этого, если водитель отказывался от заказа, никогда проблем не было дождаться другую машину, — рассказала она.

Мнение подписчиков паблика на ситуацию разделились. Кто-то уверен, у таксиста были веские основания вести себя таки образом.

— Ну, это его машина, не хочет везти, имеет право, вышла и все. Нет, бешеные женщины будут диктовать свои условия вроде «вези меня, мразь» и все такое.

— Интуиция подсказывает, что у таксиста была веская причина не везти эту мадам, — уверены подписчики.

Смотреть видеосюжет Таксист напал на пассажирку в Новосибирске из-за стоимости поездки.

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