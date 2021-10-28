В Новосибирске ограничили движение по Троллейной улице.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске на перекрестке улиц Троллейной и Кирзаводской на 4,5 метра сузили проезд транспорта. Ограничения затронули четную сторону Троллейной улицы. Известно, проезд ограничили напротив здания на Немировича-Данченко 2/1. Ограничения начали действовать в среду, 27 октября. Они продлятся до 15 ноября. Об этом говорится на сайте мэрии города.
— Сужение проезжей части необходимо для аварийного ремонта теплотрассы, — уточнили в администрации.
В мэрии напомнили, на время действия ограничений автомобилистам нужно соблюдать ПДД, обращать внимание на знаки и информационные щиты, а также быть внимательными.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер