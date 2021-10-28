В Новосибирске муниципальным чиновникам поднимут зарплату на 3,9%. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирске на 3,9 % поднимут заработную плату муниципальным чиновникам. Так решили депутаты на очередной сессии горсовета, состоявшейся в среду, 27 октября. Известно, инициативу поддержали 37 участников сессии из 44 человек.

Парламентарий Антон Картавин при этом предложил повысить зарплату младшему звену чиновников, проиндексировав ее на 10%. При этом он заявил, что повышать оплату труда высшему звену не следует. Его предложение будет рассмотрено во втором чтении.

Ранее КП-Новосибирск писала о ликвидации фракции ЛДПР. Она прекратила существование после того, как из нее вышли два депутата — Ирина Беспечная и Ростислав Антонов.В Новосибирске горсовет отклонил инициативу об отзыве мэра

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