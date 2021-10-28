Пробки в Новосибирске на утро 28 октября 2021 года: затор на улице Немировича-Данченко

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 28 октября 2021 года. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 28 октября 2021 года: затор образовался на улице Немировича-Данченко. Также сложно проехать по улицам Сибиряков-Гвардейцев и Ватутина. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Троллейной, Титова, Покрышкина и Плахотного. Затруднено движение по улице Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Пробки образовались также на улицах Котовского и Станиславского. Движение по площади Лыщинского тоже затруднено.

На правом берегу сложно проехать по улице Большевистской — здесь сложно проехать в сторону Речного вокзала. Кроме того, пробки сковали улицы Кирова, Никитина, Бориса Богаткова и Восход.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро четверга, 28 октября, составил 6 баллов.

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