В Новосибирске иномарка провалилась в коммунальную яму. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске на улице Ватутина в коммунальную яму провалилась машина Honda Accord. Инцидент случился вечером, 27 октября, рядом с домом 30/1. Происшествие сняли на видео очевидцы.

— Водитель иномарки миновал бетонные блоки на месте ремонтных работ и вместе с автомобилем оказался в яме, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

На кадрах заметны остатки предупредительных ламп и обрывки ленты. По предварительным данным, инцидент обошелся без пострадавших.

Подписчики паблика уверены, водитель сам виноват в случившемся. По их мнению, он отвлекся от дороги, а также превысил скорость.

— У водителя, видимо, глаз нет.

— Тише едешь — целее будешь, — написали комментаторы.

Смотреть видеосюжет Иномарка провалилась в коммунальную яму в Новосибирске.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.