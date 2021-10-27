Концерт группы «Синяя Птица» в Новосибирске отменили из-за коронавирусных ограничений

В Новосибирске отменили концерт группы «Синяя Птица». Фото: vk.com/bluebird

В Новосибирске отменили концерт группы «Синяя Птица». Выступление придется перенести на другую дату в связи с коронавирусными ограничениями.

— Концерт группы, который должен был состояться 30 октября в Новосибирске, будет перенесен. Точная дата будет известна позже, — сообщили КП-Новосибирск организаторы концерта.

Напомним, ранее КП-Новосибирск уже писала о том, что в городе отменили выступление В Новосибирске будет отменен концерт ленинградской рок-группы «Алиса». Оно должно было пройти 28 октября. Тем, кто приобрел билеты, обещают вернуть деньги.

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