Новосибирцы высказались о работе в длинные ноябрьские выходные

Новосибирцы рассказали, как относятся к нерабочей неделе.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Дни с 30 октября по 7 ноября были объявлены в Новосибирской области нерабочими в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Новосибирцы в ответах опроса на портале «Зарплата.ру» рассказали, как они относятся к внезапным выходным и планируют ли все же во время этой недели работать.
— Примерно 10% жителей Новосибирска решили найти подработку на время «ковидных каникул». Это, преимущественно, молодые люди и пенсионеры, — сообщается в данных опроса. — Но большая часть опрашиваемых — 66% — ответила, что они все же планируют отдохнуть во время внеплановых выходных.
При этом, как показал опрос, 59% сибиряков в целом положительно относятся к введению нерабочей недели, однако только 5% людей считает, что такие меры действительно помогут в борьбе с инфекцией.
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