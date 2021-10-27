Новосибирцы хотят подать в суд на автосалон из-за машины, заглохшей сразу после покупки

В Новосибирске супруги собираются подать в суд на автосалон «Абсолют Авто». Фото: Иван ВИСЛОВ

В Новосибирске супруги собираются подать в суд на автосалон «Абсолют Авто». Сибиряки купили в нем автомобиль Volvo XC90, который, по их словам, заглох сразу же по дороге домой. Обошлась сибирякам иномарка в 620 тысяч рублей.

— Муж отправился на СТО, чтобы провести диагностику, где выяснилось, что машина в неисправном состоянии, и коробка передач вот-вот перестанет работать, а найти новую практически нереально и очень дорого. В бардачке авто был диагностический лист с рекомендациями к ремонту, в котором указаны проблемы с авто, подтвержденные диагностикой, сделанной уже нами. Авто, как нам сообщили эксперты, требует очень сложного ремонта, причем вероятность сделать его полностью минимальна, а цена ремонта будет не менее 300 тысяч рублей, — рассказала покупательница авто изданию «Прецедент».

При этом, продавцы убедили клиентов, что сама по себе машина полностью исправна и единственное, что ей требуется — это замена привода.

Лично договориться с автосалоном у супругов не получилось, поэтому они направили туда официальную претензию. В случае, если она не будет удовлетворена, обманутые покупатели готовы будут обратиться в суд.

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