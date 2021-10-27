Выпускники детдома ищут родных своей воспитательницы, умершей в Искитиме

Женщина умерла в больнице Фото: Александр ГЛУЗ

Бывшие выпускники ищут родных воспитательницы, которая умерла в одной из больниц Искитима. Пост появился в сообществе «Подслушано в Искитиме» «ВКонтакте».

— Мама попросила найти свою воспитательницу из детства. Ей было за 70 лет, по предварительной информации, она сегодня скончалась. Наталья Алексеевна всю жизнь проработала воспитателем в детском доме в Искитиме, который давно расформировали, — рассказала подписчица Татьяна.

Пользователи соцсетей откликнулись:

— Ее звали Наталья Алексеевна Гаврютенко. Она умерла в начале недели. Очень жаль. Замечательный человек. Скорблю вместе с ее родными, — сообщила жительница Искитима. ПОдписчики добавляют, что очень хотели бы отыскать ее близких.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.