В Новосибирске Porsche сбил мать с ребенком на пешеходном переходе и уехал

В Новосибирске, вечером, 27 октября, иномарка сбила маму с ребенком и скрылась.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Новосибирске, вечером, 27 октября, иномарка сбила маму с ребенком и скрылась. ДТП случилось в Центральном районе города.
— Сегодня, около пяти часов вечера, около дома №20 по улице Серебренниковской, неустановленный водитель автомобиля Porsche Cayenn (белого цвета) сбил женщину с ребенком, переходивших дорогу по пешеходному переходу, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.
Пострадавшую 37-летнюю сибирячку и 5-летнего ребенка доставили для обследования в больницу. Госавтоинспекция разыскивает очевидцев ДТП: если вам известно местонахождение этого автомобиля или вы были свидетелем случившегося, обратитесь по номерам телефона 232 2351 или 232 2321.
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