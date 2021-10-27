В Новосибирске к концу недели похолодает до -6 градусов

Ожидается резкое похолодание Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Новосибирск в конце недели придет ощутимое похолодание. По прогнозам синоптиков, уже в четверг, 28 октября, температура опустится до -6 градусов.

— В четверг, 28 октября, будет преимущественно без осадков, ветер юго-западный, ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с. Ночью будет -4... -6 градусов. Днем температура будет +3... +5 градусов. В пятницу, 29 октября, без осадков, ветер юго-западный ночью его порывы будут до 10м/с, днем — до 13 м/с, местами порывы ветра достигнут 18 м/с, днем ожидается +7…+9 градусов, ночью — -1…+1 градус. В субботу, 30 октября, юго-западный ветер сохранится, местами его порывы достигнут 19 м/с, ночью температура будет -1…+1 градус, днем — +1…+3 градусов, местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

Яндекс.Погода же опубликовала на своем сайте немного другие данные. На выходных сервис обещает минусовые температуры.

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