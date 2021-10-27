В Новосибирске накрыли подпольную нарколабораторию

Парней задержали правоохранители. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске задержали банду, изготавливающую наркотики. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.

— В группе было трое парней. Они арендовали гараж, где хранили все необходимое для изготовления наркотиков. Двоих удалось задержать, когда они уехали оттуда. На дороге их остановили сотрудники полиции, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Один из парней попытался скрыться. По словам источника, мужчина выбежал на железнодорожные пути и начала пролезать под вагонами. Побег не удался. Сибиряк споткнулся и повредил плечо. Именно в этот момент его задержали оперативники.

— Когда правоохранители обыскивали машину, то нашли там пластиковую канистру с жидкостью, три пластиковых бутылки с жидкостью, восемь перчаток, четыре стеклянные бутылки. В гараже были найдены респираторы, халаты, колбы, а так же синтетический наркотик, — уточнил источник.

Сейчас следователи возбудили уголовное дело и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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