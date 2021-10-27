В Новосибирскую область поступила 1000 кислородных концентраторов

Крупнейшая с начала пандемии партия кислородных концентраторов поступила накануне в регион. Фото: Правительство Новосибирской области

Крупнейшая с начала пандемии партия кислородных концентраторов поступила накануне в регион. Оборудование для инфекционных госпиталей приобретено министерством здравоохранения региона на средства областного бюджета.

Эти концентраторы станут резервным запасом на случай ухудшений эпидситуации в регионе.

Министерство здравоохранения Новосибирской области держат на особом контроле обеспечение кислородом инфекционных госпиталей. В больницах, переоборудованных в ковид-госпитали, с начала пандемии была оборудована 1001 точна подключения кислорода. А всего в медучреждениях региона, помогающих больным с коронавирусом, кислородом снабжены уже 2052 койки. До конца 2021 года к системе подачи кислорода планируется подключить еще 222 койки.

Напомним, по последним данным оперштаба на утро 27 октября в Новосибирской области зарегистрировано 69 599 случаев коронавируса, 319 из них — за последние сутки. В числе заболевших — 6 605 детей. В инфекционных стационарах города и области с диагнозом COVID-19 и подозрением на него сейчас лежат 3 279 пациентов, в том числе 42 ребенка.

В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, неделя с 30 октября по 7 ноября была объявлена нерабочей. Также с 30 октября в Новосибирской области начнет действовать режим QR-кодов: их необходимо будет предъявлять в кинотеатрах, театрах и спортивных мероприятий, где будет присутствовать более 100 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber