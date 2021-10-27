В Новосибирской области мучжина ограбил фургон военного автомобиля

Мужчину осудили за кражу. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирской области ограбили фургон военного автомобиля. Инцидент произошел в Коченевском районе. Мужчина залез на военный объект и искал, чем может там разжиться. Увидел, что у одной из машине не закрыт фургон и залез туда.

— С помощью имеющихся при нем отвертки и плоскогубцев открутил субблоки (блоки, из станции спутниковой связи — Ред.) , содержащие драгоценные металлы. Однако его заметили и мужчина был пойман с поличным, — говорится на сайте Коченевского районного суда. — Как выяснилось вор, хотел сдать блоки на металлалом.

Как оказалось, это не первое преступление, совершенное сибиряком. Мужчина уже ранее был судим несколько раз по статье 158 УК РФ — «Кража».

Коченевский районный суд приговорил грабителя к 2 годам условно. Теперь преступнику предстоит ежемесячно отмечаться у участкового и не покидать город, где живет.

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