Погода в Новосибирске на 28 октября 2021 года: заморозки до -8

Температура приблизится к нулю, но снега в городе не обещают. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Погода в Новосибирске на 28 октября 2021 года: выходные будут дождливыми и прохладными. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— Днем в Новосибирске температура составит +3…+5 градусов, ночью — -4…-6. Днем облачно, без осадков. Подует юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

В Новосибирской области температура будет до +7, ночью понизится до -8 градусов. В северных районах региона пройдет мокрый снег, днем — снег с дождем.

«Яндекс.Погода» обещает пасмурный и холодный день с температурой +1…+2 градуса.

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