Сибиряк украл у начальника 192 тысячи рублей

Мужчину осудили на 1 год и 6 месяцев. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Житель Новосибирской области украл у начальника из сейфа 192 тысячи рублей. Инцидент произошел в Кочененовском районе. В тот день мужчина находился на работе и вечером решил немного выпить. После чего в его голове появилась идея украсть деньги из сейфа.

— Мужчина помнит, что в помещении он бил, как ему казалось молотком, по корпусу металлического сейфа. Также он помнит, как проснулся в своей комнате в здании ковромойки, рядом он увидел пачку денег. Посмотрев в окно, он увидел, что помещение не стоит на сигнализации и понял, что денежные средства он похитил из сейфа, — говорится на сайте Коченевского районного суда.

Сибиряк испугался и решил уехать к родителям в Ростовскую область. Мужчина сел на поезд, а на одной из станций его задержали полицейские. Вора удалось вычислить по камерам, которые были установлены в офисе.

Коченевский районный суд вынес осудил мужчину на 1 год 6 месяцев условно. Ему запрещено выезжать за пределы города и водить машину 4 месяца.

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